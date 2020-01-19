https://static.news.ru/photo/09171b54-3a90-11ea-819f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Павел, известный как Тупой Комяк, связался с юношей, который пострадал в ходе конфликта с охранником одного из торговых центров в Подмосковье.

По его словам, после случившегося пострадавший сходил в травмпункт, где ему диагностировали сотрясение мозга и ушибы, а также написал заявление.

Он мне сказал, что да, был конфликт — эти ребята, группировка подростков издевались над девочками — скручивали им руки, — сообщил блогер.

Ссора разгорелась после того, как юноша решил заступиться за девушек.

И эти ребята, их там стая, они ходят по тому торговому центру, может, балуются, может, беспредельничают. И, естественно, они, вполне возможно, знакомы с охранниками, — отметил юноша в разговоре с Павлом.

В свою очередь блогер заявил, что сомневается, что охранник просто вышел из себя, так как другого подростка, который был зачинщиком драки, он просто «вытолкал», но не стал задерживать.

Как стало известно, запечатлённым на видео охранником является Ислам Боготов, который, согласно предварительным данным, занимался смешанными единоборствами, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что 18 января в одном из торговых центров подмосковных Химок произошла драка, во время которой охранник отправил в нокаут посетителя. Инцидент снял на камеру очевидец. По его словам, потасовка случилась в торгово-развлекательном комплексе «Мега». На кадрах видно, как несколько человек удерживают юношу в то время, как его избивает охранник.