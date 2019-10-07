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Сотрудники полиции Свердловской области проводят проверку информации об убийстве месячных щенков школьниками посёлка Большое Седельниково. Инспекторы по делам несовершеннолетних установят участников расправы и проведут беседы с ними и их родителями.

По данным полиции, один из школьников заявил, что щенков убили для того, чтобы они не выросли и никого не кусали, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что подростки с особой жестокостью убили четырёх щенков. Сначала они живьём закопали их под землю, после чего откопали и забили камнями и палками. Пятого щенка от расправы жестоких учеников спасли дети из параллельного шестого класса той же школы.