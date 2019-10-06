https://static.news.ru/photo/bfe3ca38-e849-11e9-86c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В деревне Большое Седельниково на территории Свердловской области ученики местной школы с особой жестокостью убили четырёх щенков. Сначала они живьём закопали их под землю, после чего откопали и забили камнями и палками.

Пятого щенка от расправы жестоких учеников спасли дети из параллельного шестого класса той же школы. Они вытащили животное буквально из-под палок.

Волонтёр приюта «Новая жизнь» Елена Кузьмина рассказала журналистам о случившемся.

Мы с ребятами выехали на место происшествия, но трупики щенков были уже убраны. Остались только могильные ямки и все в крови. Пришёл и сам малолетний живодер на место. Пояснил, что он убил щенков, чтоб те не выросли и никого не кусали. При убийстве щенков присутствовали дети трёх и пяти лет, — передаёт слова Кузьминой Znak.

Она отмечает, что спасённого, но раненого щенка отправили на лечение в ветеринарную клинику.

В настоящее время женщина уже написала заявление в полицию на малолетних живодёров. В понедельник, 7 октября, с ними и с их родителями по факту случившегося будет разговаривать администрация школы.

Ранее News.ru писал, что жители московского района Аэропорт заявили в полицию о случаях жестокого обращения с животными. По некоторым данным, речь идёт о массовом отравлении котов.