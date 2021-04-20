Полиция на Сахалине два дня ищет пропавшего пятиклассника

https://static.news.ru/photo/d7845e90-a261-11eb-9a65-96000091f725_660.jpg Фото: 65.mvd.ru

Пятиклассник пропал в Южно-Сахалинске, второй день его ищут полицейские и поисковики. Из дома 11-летний ребёнок ушёл вечером 19 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Сахалинской области.

Полиция работает ещё со вчерашнего дня, со вторника, заявление поступило, личный состав ориентирован на розыск, местонахождение устанавливается, — отметили в полиции.

Поисково-спасательный отряд «СОВА» уточняет , что ребёнок был одет в чёрно-синюю куртку, чёрные кроссовки в сеточку с белыми полосками, чёрную спортивную шапку. Рост мальчика составляет 150 см, он худощавого телосложения, имеет короткую стрижку, волосы тёмно-русые.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пропавший семилетний мальчик нашёлся живым во Владимирской области. Савелий Роговцев, проживающий в селе Горки Камешковского района, не вернулся домой из школы, его искали почти два месяца. Мальчика нашли в 19 км от дома, его жизни ничего не угрожает, следователи выясняют обстоятельства происшествия.