Полиция на Сахалине два дня ищет пропавшего пятиклассника

Пятиклассник пропал в Южно-Сахалинске, второй день его ищут полицейские и поисковики. Из дома 11-летний ребёнок ушёл вечером 19 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно.
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Полиция работает ещё со вчерашнего дня, со вторника, заявление поступило, личный состав ориентирован на розыск, местонахождение устанавливается, — отметили в полиции.
Поисково-спасательный отряд «СОВА»
Ранее NEWS.ru сообщал, что пропавший семилетний мальчик нашёлся живым во Владимирской области. Савелий Роговцев, проживающий в селе Горки Камешковского района, не вернулся домой из школы, его искали почти два месяца. Мальчика нашли в 19 км от дома, его жизни ничего не угрожает, следователи выясняют обстоятельства происшествия.