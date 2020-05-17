Подземные толчки зафиксировали на Камчатке

Глубинное землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края.
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При этом жители региона подземные толчки не ощутили. Об этом сообщил представитель главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану сообщила о землетрясении в республике. Его магнитуда составила 3,6 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. На поверхности ощущались толчки в 2,5 балла.
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