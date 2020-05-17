Подземные толчки зафиксировали на Камчатке

https://static.news.ru/photo/cdda8988-9807-11ea-8b7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vnoucek,F./Arco Images GmbH/Global Look Press

Глубинное землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края.

Об этом сообщает «Интерфакс-Дальний Восток», ссылаясь на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН). По его данным, очаг землетрясения залегал на глубине 288 километров. Эпицентр был на суше в 54 километрах к северо-востоку от села Усть-Большерецк.

При этом жители региона подземные толчки не ощутили. Об этом сообщил представитель главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану сообщила о землетрясении в республике. Его магнитуда составила 3,6 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. На поверхности ощущались толчки в 2,5 балла.