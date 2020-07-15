Подросток утонул в Иртыше, спасая двух девушек

https://static.news.ru/photo/8f93eee4-c6c4-11ea-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пятнадцатилетний юноша утонул в реке Иртыш в Омской области после того, как спас двух 17-летних девушек. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Инцидент произошёл 14 июля около 18:00 по местному времени. Молодой человек купался в реке в рабочем посёлке Черлак вместе с друзьями. Две девушки попали в донную яму и начали тонуть. Юноше удалось вытолкнуть их на берег, однако сам он выбраться из воды не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В СК заявили, что во время расследования дадут правовую оценку действиям сотрудников администрации и служб профилактики, передаёт РИА Новости.

Издание уточняет, что в Омской области в июле стоит жаркая погода. А 14 июля воздух прогрелся в Омске до 29 градусов, 15 июля — до 30 градусов. В региональном управлении МЧС отметили рост числа утонувших этим летом детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Ранее двое мужчин и 14-летний подросток утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте 12-летнюю девочку. Все они были членами одной семьи. Трагедия произошла в районе улицы Обская около половины пятого вечера.

2 июля начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС РФ Дмитрий Тарасов сообщил, что в России на 14% возросло число утонувших детей по сравнению с показателем 2019 года. Одной из причин этого стала пандемия коронавируса. По словам Тарасова, в связи с досрочным окончанием учебного года из-за ограничительных мер родители вывезли детей в деревни и на дачи, где они были предоставлены сами себе, писал NEWS.ru.