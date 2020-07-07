Отец и его сыновья утонули в Оби, спасая 12-летнюю девочку

https://static.news.ru/photo/772f2b6c-c065-11ea-99c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/act54

Двое мужчин и 14-летний подросток утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте 12-летнюю девочку. По предварительным данным все они были членами одной семьи.

Трагедия произошла в районе улицы Обская около половины пятого вечера. В МЧС поступило сообщение, что в реке тонет ребёнок. До приезда спасателей к ней на помощь кинулись мужчины 1970-го и 1998 годов рождения и подросток 2006 года рождения.

Девочка была спасена, вместе с тем, течением трёх человек унесло, они скрылись из вида, — сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Тела мужчин уже вытащили из воды. Спасатели продолжают поиски подростка. Как подчёркивают в ГУМЧС, в этом месте купание было запрещено:

В месте неорганизованного отдыха людей у воды были выставлены знаки «Купаться запрещено», тем не менее, девочка купалась без присмотра взрослых.

По данным местных СМИ, погибшие и ребёнок были членами одной семьи. Сначала в воду бросился 14-летний брат девочки, ему удалось вытолкнуть сестру из подводного течения, но он сам оказался в его власти. Ему на помощь поспешили старший брат и отец.

Региональное управление СКР проводит проверку по факту случившегося.

2 июля начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС РФ Дмитрий Тарасов сообщил, что в России на 14% возросло число утонувших детей по сравнению с показателем 2019 года. Одной из причин этого стала пандемия коронавируса. По словам Тарасова, в связи с досрочным окончанием учебного года из-за ограничительных мер родители вывезли детей в деревни и на дачи, где они были предоставлены сами себе, писал NEWS.ru.