В России выросло число случаев гибели детей на воде

https://static.news.ru/photo/51e2fbf8-bc56-11ea-8a3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России на 14% возросло число утонувших детей по сравнению с показателем 2019 года. Об этом рассказал начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС РФ Дмитрий Тарасов.

На сегодняшний день количество (утонувших. — NEWS.ru) людей по сравнению с прошлым годом снизилось на 23%, но количество детей, которые погибли, с начала этого года увеличилось на 14%, — цитирует его РИА Новости.

Одной из причин роста числа случаев гибели детей на воде стала пандемия коронавируса. По словам Тарасова, в связи с досрочным окончанием учебного года из-за ограничительных мер родители вывезли детей в деревни и на дачи, где они были предоставлены сами себе.

Ранее NEWS.ru писал, что в Калининграде утонул 12-летний мальчик. Обстоятельства его гибели выясняет СКР. Предполагается, что ребёнок решил искупаться в водоёме без ведома родителей. При этом плавать он не умел.