В Калининграде 12-летний ребёнок утонул в водоёме

https://static.news.ru/photo/55a87aaa-ad5c-11ea-b24b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kld.sledcom.ru

Следователи Следственного управления СК России по Калининградской области выясняют обстоятельства гибели 12-летнего ребёнка, который решил искупаться в водоёме без ведома родителей и утонул.

Сторож одного из учреждений, находящихся рядом с водоёмом, обнаружил на берегу одежду и велосипед ребёнка. Он заявил в полицию. Поиски начались вечером, утром тело ребёнка было обнаружено.

Сегодня около 10 утра (11:00 мск) тело мальчика с признаками утопления в воде извлечено на берег. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений на теле ребёнка не обнаружено, — рассказала журналистам старший помощник руководителя ведомства Наталья Гацко.

Ребёнок не умел плавать. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

NEWS.ru писал, что в Сибири мать с дочерью утонули в яме с септиком. Трагедия произошла в посёлке Курагино Красноярского края во дворе частного дома. Полуторагодовалая девочка наступила на резиновый коврик, который закрывал септик, и провалилась. Мать попыталась спасти ребёнка и тоже утонула.

Ранее 18-летний новосибирец спас тонущего ребёнка во время шторма. Он не только вытащил мальчика из воды, но и оказал ему первую помощь до приезда медиков.