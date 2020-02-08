https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из ставропольской психбольницы сбежал 17-летний подросток.

Инцидент произошёл в больнице № 1. Молодого человека доставили в медицинское учреждения для прохождения экспертизы по уголовному делу. Через некоторое время ему удалось скрыться. Однако его обнаружили сотрудники правоохранительных органов и вернули обратно.

Детали уголовного дела не раскрываются, сообщает «Регион online».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в одну из московских больниц вернули мужчину, который до этого сбежал с травмами и в одних трусах. Как сообщили в столичной полиции, к медикам беглец попал после того, как неудачно спрыгнул в Москву-реку и попал в сливную техническую канализацию.