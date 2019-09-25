https://static.news.ru/photo/a601790e-df65-11e9-97f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В одну из московских больниц вернули мужчину, который до этого сбежал с травмами и в одних трусах. Как сообщили в столичной полиции, к медикам беглец попал после того, как неудачно спрыгнул в Москву-реку и попал в сливную техническую канализацию.

Его спасли сотрудники МЧС и передали медикам. В больнице мужчина по неизвестной причине не позволил себя осмотреть и сбежал без одежды. В район происшествия были вызваны полицейские, им удалось обнаружить беглеца и доставить обратно в клинику, передаёт РИА Новости .

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