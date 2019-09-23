https://static.news.ru/photo/1e61a90e-de31-11e9-9338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Поиски 14-летней школьницы Марии Игнариной ведутся в Казани. Она пропала после того, как убежала из дома в тапочках и футболке.

Маша ушла из дома 17 сентября. В этот день мы с ней немного поспорили по поводу учёбы — в ближайшие дни у неё должен был быть пробный ОГЭ, и она сильно волновалась, отказывалась идти в школу, — цитирует издание « Татар-информ » маму девочки Анну Игнарину.

За неделю жительница Казани обошла всех знакомых и друзей дочери, обратилась в полицию и волонтёрские поисковые организации, но так и не нашла Марию.

Как сообщили изданию в управлении МВД по Казани, заявление поступило 18 сентября в отдел полиции «Гвардейский», сотрудники которого проводят разыскные мероприятия.

Как писал News.ru, ранее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях больше всего несовершеннолетних, которые считаются без вести пропавшими.