https://static.news.ru/photo/8dfe1460-de26-11e9-b90f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что в столичном регионе больше всего несовершеннолетних, которые считаются без вести пропавшими.

Также в Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях этот показатель выше, чем в других регионах, передаёт РИА Новости .

Основными причинами пропажи несовершеннолетних являются отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни, — подчеркнула она.

Такие данные сотрудник СК предоставила на совещании в ведомстве.

Ранее в МВД рассказали, что основными причинами пропажи людей без вести могут служить асоциальный образ жизни, возраст и состояние здоровья, явное пренебрежение условиями безопасности жизни и/или равнодушное отношение окружающих людей. Кроме того, люди могут пропадать в связи с криминальными обстоятельствами.

По данным на 2017 год, на территории России разыскивались чуть больше 83 тысяч пропавших без вести. Вместе с тем к 2018 году эти данные сократились на 7,7 тысячи.