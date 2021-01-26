Подозреваемого в убийстве семьи в Казани отправили под арест

https://static.news.ru/photo/6ae9a626-5fd8-11eb-bfe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: tatarstan.sledcom.ru

Суд в Казани удовлетворил ходатайство следствия и избрал арест в качестве меры пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве троих человек.

Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил, что подозреваемый будет находиться под стражей в больнице для осуждённых до 8 марта, передаёт РИА Новости.

Ночью 7 января в доме по улице Чуйкова в Казани нашли тела 62-летнего мужчины, его 59-летней жены и их 18-летней дочери с многочисленными ножевыми ранами. Под окнами дома обнаружили 22-летнего друга погибшей с тяжёлыми травмами. Его доставили в больницу и экстренно прооперировали. Молодой человек стал главным подозреваемым в убийстве, следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело.

Ранее в Омске суд приговорил 16-летнюю девушку и её 18-летнего друга к 8 и 13 годам лишения свободы соответственно за жестокое убийство матери школьницы. Причиной преступления стал запрет молодым людям встречаться, сообщал NEWS.ru. Семейный конфликт начался в ноябре 2019 года. Когда аргументы за отношения пылких влюблённых были исчерпаны, пара решила устранить источник проблемы — саму женщину. Подростки в течение месяца продумывали план и способ совершения преступления. В ночь на 31 декабря они напали на мать девушки и нанесли её около 10 ударов молотком и более 30 ударов ножами.