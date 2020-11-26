Пилот разбившегося в Индии МиГ-29К пропал без вести

Фото: indianairforce.nic.in

Пара из Перми сняла на видео оргию и издевательства ещё над одной женщиной, а затем отправила ролик в родительский чат. Свидетелем разразившейся сцены стал полуторагодовалый ребёнок. По факту запечатлённого на видео правоохранители начали проверку.

Как пишет «Московский Комсомолец», героями скандального видео стала пара из Перми — Иван и Майя. Пара живёт вместе уже четыре года и воспитывает сына, которому не исполнилось ещё и двух...