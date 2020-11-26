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Происшествия

Пилот разбившегося в Индии МиГ-29К пропал без вести

07:50, 27 ноября 2020
Фото: indianairforce.nic.in

Тренировочный самолёт МиГ-29К потерпел крушение над Аравийским морем. Ведутся поиски второго пилота.

Уточняется, что самолёт вылетел с авианосца «Викрамадитья» (бывший советский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»), одному пилоту удалось катапультироваться.

Причины инцидента будут выяснены в результате инициированного расследования, передаёт Times of India.

Как уточняет РИА Новости, на вооружении индийского флота находятся 36 истребителей МиГ-29К российского производства, ещё 65 Миг-29 состоят на вооружении ВВС страны.

Как писал NEWS.ru ранее, жертвами крушения легкомоторного самолёта на юге еврейского государства стали инструктор ВВС и курсант. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. По распоряжению командующего ВВС Израиля Амикама Норкина будет создана официальная комиссия для расследования причин инцидента. Также с 24 ноября по решению Норкина отменены все тренировочные полёты.

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