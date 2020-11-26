Пилот разбившегося в Индии МиГ-29К пропал без вести

Тренировочный самолёт МиГ-29К потерпел крушение над Аравийским морем. Ведутся поиски второго пилота.
Уточняется, что самолёт вылетел с авианосца «Викрамадитья» (бывший советский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»), одному пилоту удалось катапультироваться.
Причины инцидента будут выяснены в результате инициированного расследования,
Как уточняет РИА Новости, на вооружении индийского флота
Как писал NEWS.ru ранее, жертвами крушения легкомоторного самолёта на юге еврейского государства стали инструктор ВВС и курсант. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. По распоряжению командующего ВВС Израиля Амикама Норкина будет создана официальная комиссия для расследования причин инцидента. Также с 24 ноября по решению Норкина отменены все тренировочные полёты.