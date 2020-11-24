Курсант и инструктор ВВС Израиля погибли при крушении самолёта

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Жертвами крушения легкомоторного самолёта на юге еврейского государства стали инструктор ВВС и курсант. Об этом сообщила пресс-служба Армии Израиля.

Курсант и инструктор лётной академии ВВС Израиля погибли сегодня в результате крушения легкомоторного самолёта на юге Израиля, — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

По распоряжению командующего ВВС Израиля Амикама Норкина будет создана официальная комиссия для расследования причин инцидента. Также со вторника, по решению Норкина, отменены все тренировочные полёты.

Ранее ведущий НТВ Александр Колтовой разбился при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Произошло это 7 ноября. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла. Отмечалось, что у воздушного судна вскоре после взлёта отказал и загорелся двигатель. Журналист увёл самолёт от жилых домов, после чего в поле совершил жёсткую посадку, которая стала смертельной. Приоритетной следователи считают версию о технической неисправности самолёта

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Израиля в понедельник совершил тайный визит в Эр-Рияд и провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом Аль Саудом, сообщили израильские СМИ.