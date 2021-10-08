Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «подонками» избивших пассажира в столичном метро, сообщает РИА Новости. По его словам, вне зависимости от национальной принадлежности в отношении обвиняемых должны быть выполнены все необходимые процессуальные действия.

Мы бы не говорили о межнациональной напряжённости. Речь идёт о подонках, о хулиганах, не важно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее, — сказал Песков.

Инцидент в московском метро произошёл 4 октября между станциями «Измайловская» и «Пионерская». Молодой человек заступился за девушку, трое злоумышленников набросились на него и начали наносить удары руками, а когда тот упал, продолжили бить ногами по голове.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил наградить медалью «За содействие» женщину, которая помогла задержать участников драки в столичном метро. Ведомственную награду москвичке вручат за смелость, проявленную в экстренной ситуации. Также он принял решение наградить ведомственной медалью самого пострадавшего Романа Ковалёва, который заступился за девушку.