Первый день лечения пермского стрелка обошёлся в два миллиона рублей

Лечение Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в результате которой погибли шесть человек, обходится в сумму около двух млн рублей в день. Стрелок находится на лечении в пермской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Именно такая сумма потрачена в первый день лечения, 24 сентября. Бекмансуров находится в сознании, но не может нормально разговаривать из-за трубки во рту. Медики предполагают, что допрос можно будет провести только через несколько дней.

Отмечается, что Бекмансуров иногда обращается к врачам с просьбами дать ему воды или повернуть на другой бок. Он в стабильном состоянии, но из-за тяжёлых травм возможны осложнения.

Ранее сообщалось, что Бекмансуров по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Он подключён к аппарату жизнеобеспечения, но время от времени приходит в сознание.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по учащимся. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого Бекмансурова. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги.