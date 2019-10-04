Человек погиб в результате столкновения пассажирского катера с берегом. Трагический инцидент произошёл в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища.
Согласно
Все пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, авария произошла из-за опасного маневрирования в тёмное время суток.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).
Ранее News.ru писал, что катер с пассажирами перевернулся у Сахалина. Мэр Долинска Александр Тугарев рассказал, что на борту судна находились сотрудники полиции и инспекции МЧС.
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