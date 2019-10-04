https://static.news.ru/photo/c3989fd8-e730-11e9-a104-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Человек погиб в результате столкновения пассажирского катера с берегом. Трагический инцидент произошёл в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища.

Согласно данным Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России, всего на борту судна были пять человек, четверо из которых получили травмы различной степени тяжести.

Все пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, авария произошла из-за опасного маневрирования в тёмное время суток.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее News.ru писал, что катер с пассажирами перевернулся у Сахалина. Мэр Долинска Александр Тугарев рассказал, что на борту судна находились сотрудники полиции и инспекции МЧС.