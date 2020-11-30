Отвечающий за охрану Путина сотрудник ФСО покончил с собой в Кремле

https://static.news.ru/photo/e953469e-32fa-11eb-b005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник Федеральной службы охраны покончил с собой на территории Московского Кремля.

По данным Baza, погибшим оказался Михаил Захаров, работник подразделения, отвечающего за личную охрану президента России. Сообщается, что специалист свёл счёты с жизнью прямо во время службы.

По словам коллег погибшего, причиной суицида могло стать равнодушное отношение руководства ведомства к условиям работы мужчины. По некоторым данным, в одну из недавних смен он якобы был вынужден находиться на работе свыше 15 часов.

Отмечается, что в ФСО практика переработок участилась в последнее время из-за дефицита кадров. Эти дополнительные часы никак не оплачиваются и не компенсируются. Раньше, накопив достаточное количество переработок, можно было выйти досрочно на пенсию. Но недавно эту практику отменили, а руководство ФСО заявило работникам, что все их дополнительные часы обнуляются.

Жене Захарова не сообщили о причинах смерти, ей даже не рассказали о том, что он покончил с собой. По словам родных, в последнее время сотрудник ФСО не жил вместе с супругой и должен был в декабре подать на развод.

Ранее стало известно, что в ноябре девять военнослужащих австралийской армии покончили с собой. Это произошло на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершённых австралийскими солдатами в Афганистане. Документ был опубликован командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В нём содержатся доказательства 39 убийств, которые бойцы австралийского спецназа совершили в Афганистане с 2005 по 2016 год. Жертвами становились местные солдаты и гражданские лица.

Суицид совершили восемь мужчин и одна женщина. Такое количество самоубийств за столь небольшой промежуток времени является беспрецедентным в истории армии Австралии. Свидетельств причастности погибших к преступлениям в Афганистане нет. При этом специалисты не исключают, что случаи суицида могли быть спровоцированы именно этим расследованием, писал NEWS.ru.