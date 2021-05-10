Отец казанского стрелка не подозревал о планах сына

https://static.news.ru/photo/fb7863ee-b249-11eb-9246-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/region_kazan116

Отец молодого человека, устроившего стрельбу в казанской гимназии, утверждает, что не догадывался преступном замысле сына. По его словам, он и предполагать не мог, что 19-летний юноша окажется способным расстрелять десятки людей, передают «Открытые медиа».

Новость о перестрелке застала мужчину врасплох. Он срочно выехал домой, а затем в сопровождении силовиков отправился на допрос.

Что же он наделал? Он же учился четвёртый год в техникуме! — сокрушался отец подозреваемого.

Baza со ссылкой на отца Ильназа Галявиева сообщает , что тот «не религиозен, никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал».

По данным ряда СМИ, в окружении студента также никто не замечал каких-то предпосылок к трагедии.

В колледже, где учился юноша, рассказали, что тот был тихим и спокойным студентом, который уважительно относился к сокурсникам и преподавателям. Кроме того, он всегда был опрятным и спокойным, рассказали в образовательном учреждении. Впрочем, некоторые педагоги всё же оказались им недовольны. В последние месяцы Галявиев забросил учёбу, в результате чего в апреле был отчислен.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика.

Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Шестеро детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. В ближайшее время раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». 12 мая объявлено в республике днём траура.