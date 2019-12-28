Сотрудники и посетители отделения одного из банков эвакуированы в центре Москвы. Причина — подозрительный предмет в офисе кредитной организации.
Инцидент произошёл на Павелецкой площади, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.
На место происшествия выехали представители правоохранительных органов и кинолог.
Подозрительный предмет был обнаружен у ночного клуба в городе Хельсингборг в Швеции. Предположительно, у дверей заведения могли оставить бомбу, писал NEWS.ru.
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