Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники и посетители отделения одного из банков эвакуированы в центре Москвы. Причина — подозрительный предмет в офисе кредитной организации.

Инцидент произошёл на Павелецкой площади, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

На место происшествия выехали представители правоохранительных органов и кинолог.

Подозрительный предмет был обнаружен у ночного клуба в городе Хельсингборг в Швеции. Предположительно, у дверей заведения могли оставить бомбу, писал NEWS.ru.

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