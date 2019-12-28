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Пресс-служба УМВД России по Псковской области сообщила, что по предварительной информации, плохая погода стала причиной аварии с участием автобуса, случившейся 30 декабря.

Также в МВД отметили, что все пострадавшие пассажиры — граждане Белоруссии. Среди них есть три девочки 2006, 2008 и 2010 годов рождения. У большинства получивших помощь медиков людей зафиксированы ушибы...