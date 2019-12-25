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Михаил Щипанов
Подозрительный предмет был обнаружен у ночного клуба в городе Хельсингборг в Швеции. Предположительно, у дверей заведения могли оставить бомбу.
Полиция проводит эвакуацию жителей домов, расположенных в непосредственной близости от клуба, уточняется в пресс-релизе. Территория вокруг здания оцеплена, на месте происшествия работают специалисты.
25 december 06:12, Farligt föremål, misstänkt, Helsingborg Misstänkt farligt föremål på Bruksgatan i Helsingborg. https://t.co/OylSU6BWvB— Polisen Skåne (@polisen_skane) December 25, 2019
25 december 06:12, Farligt föremål, misstänkt, Helsingborg Misstänkt farligt föremål på Bruksgatan i Helsingborg. https://t.co/OylSU6BWvB
Ранее в Москве рядом со зданием Министерства обороны была замечена обмотанная чёрным пакетом тележка. В связи с инцидентом была проведена эвакуация. Правоохранители оцепили зону рядом с тачкой, а саму «угрозу» ликвидировали, писал NEWS.ru.
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В канадском городе Ошава в провинции Онтарио неизвестные застрелили 24-летнего рэпера Джакуара Стюарта, выступавшего под сценическим псевдонимом Bvlly.
Убийство было совершено рано утром 24 декабря, к приезду полицейских исполнитель был мёртв. Правоохранители расследуют случившееся, подозреваемые в совершении преступления пока не задержаны, сказано в пресс-релизе местной полиции.
Ранее NEWS.ru...
Жителей шведского Хельсингборга эвакуировали из-за предполагаемой бомбы