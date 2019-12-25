Фото: SÃNNS PER-OLOF/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подозрительный предмет был обнаружен у ночного клуба в городе Хельсингборг в Швеции. Предположительно, у дверей заведения могли оставить бомбу.

Полиция проводит эвакуацию жителей домов, расположенных в непосредственной близости от клуба, уточняется в пресс-релизе. Территория вокруг здания оцеплена, на месте происшествия работают специалисты.

Ранее в Москве рядом со зданием Министерства обороны была замечена обмотанная чёрным пакетом тележка. В связи с инцидентом была проведена эвакуация. Правоохранители оцепили зону рядом с тачкой, а саму «угрозу» ликвидировали, писал NEWS.ru.

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