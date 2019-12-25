https://static.news.ru/photo/92f660fa-26e5-11ea-92ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: SÃNNS PER-OLOF/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подозрительный предмет был обнаружен у ночного клуба в городе Хельсингборг в Швеции. Предположительно, у дверей заведения могли оставить бомбу.

Полиция проводит эвакуацию жителей домов, расположенных в непосредственной близости от клуба, уточняется в пресс-релизе. Территория вокруг здания оцеплена, на месте происшествия работают специалисты.

25 december 06:12, Farligt föremål, misstänkt, Helsingborg Misstänkt farligt föremål på Bruksgatan i Helsingborg. https://t.co/OylSU6BWvB — Polisen Skåne (@polisen_skane) December 25, 2019

Ранее в Москве рядом со зданием Министерства обороны была замечена обмотанная чёрным пакетом тележка. В связи с инцидентом была проведена эвакуация. Правоохранители оцепили зону рядом с тачкой, а саму «угрозу» ликвидировали, писал NEWS.ru.