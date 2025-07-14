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14 июля 2025 в 10:08

Названы два основных признака заражения телефона вредоносными программами

В МВД назвали странное поведение телефона признаком вредоносного ПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Странное поведение телефона и появление в нем подозрительных приложений являются признаками вредоносного программного обеспечения (ПО) на смартфоне, сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. При его обнаружении следует отключить устройство от Сети, сразу же позвонить в банк и проверить активные сессии в значимых аккаунтах.

Телефон ведет себя странно: Он стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь. Могут появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было, — сказано в сообщении.

Ранее юрист Алла Георгиева заявила, что смартфон является крайне ненадежным хранилищем для критически важных данных. По словам специалиста, при потере гаджета или его взломе злоумышленники легко получат доступ к логинам и паролям от почты, социальных сетей, к банковским приложениям и порталу «Госуслуги».

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