Рядом с авиационной базой Баграм на территории Афганистана утром 11 декабря прогремел взрыв. В результате происшествия были ранены по меньшей мере 30 мирных жителей. Об этом журналистам сообщил источник в Афганистане.
Все пострадавшие от взрыва мирные жители были доставлены в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Сведения о виновных во взрыве вблизи авиабазы на данный момент отсутствуют.
At least 30 civilians were wounded in the explosion close to #Bagram airbase this morning and were taken to the hospital for treatment, a local source said. #Afghanistan
Данная информация передаётся на официальной странице TOLOnews в Twitter.
Ранее, 23 ноября, NEWS.ru сообщал, что взрыв прогремел на рынке в Афганистане. Инцидент произошёл в провинции Каписа. В результате ЧП погибли три мирных жителя. Пострадали семь человек. Представитель полицейского командования Каписы Абдулла Шейх Шурш отметил, что взрывное устройство было заложено возле дороги.