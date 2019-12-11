Фото: Rahmatullah Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Шесть человек, включая полицейского и трёх гражданских, погибли в перестрелке в городе Джерси-Сити в американском штате Нью-Джерси.

По предварительной версии, 40-летний детектив Джозеф Силс вышел на преступников, в результате чего был убит недалеко от кладбища. Стрельба продолжилась в супермаркете кошерных продуктов, расположенном поблизости. В результате скончались ещё...