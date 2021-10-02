Около 150 собак отравились в подмосковном приюте

Порядка 150 собак отравились в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове. Погибли 16 животных и ещё около 60 находятся в тяжёлом состоянии. Об этом ТАСС рассказала основатель и директор приюта Валентина Силич.

Она отметила, что работники приюта сразу же обратились в государственные городские ветслужбы. Благодаря их помощи большинство питомцев удалось спасти.

Предварительное предположение врачей, что это отравление фосфатом, судя по симптомам и по состоянию, — добавила директор приюта.

По её словам, точная причина произошедшего будет известна после 5 октября, когда будут готовы результаты вскрытия погибших животных, анализов и экспертиз. До этого директор приюта обращаться в полицию не намерена.

Она предположила, что отравление могло произойти из-за халатности производителя корма, который давали собакам. Силич пояснила, что похожие инциденты произошли ещё в одном подмосковном приюте, а также в Челябинске.

По факту происшествия прокуратура Московской области организовала проверку. Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными и приняты меры прокурорского реагирования при наличии на то оснований.

Ранее сообщалось, что власти Перми пригрозили штрафовать горожан за подкармливание уличных животных и обустройство для них будок и лежанок. Президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян заявил, что такие меры обрекают на гибель бездомных животных.