Бездомных животных в Перми обрекли на гибель

В Перми начнут штрафовать горожан за подкармливание уличных животных. Кроме того, им нельзя будет обустраивать будки и лежанки. Подобные меры обрекают всех бездомных животных на гибель, рассказал президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. Его слова передаёт портал argumenti.ru.

Это неправильно. Власти вышли за рамки федерального закона. Не кормить безнадзорных животных, тем более сейчас, в преддверии зимы, — значит обречь их на голодную смерть. Это можно рассмотреть как жестокое обращение с животными. Это прямое нарушение закона «Об ответственном обращении с животными», — отметил зоозащитник.

По его словам, запрет для властей города оказался самым дешёвым и выгодным способом избавиться от уличных животных. Однако на подобные инициативы должны сразу же реагировать в прокуратуре.

Кроме того, перед наступлением холодов в еде нуждаются не только уличные кошки и собаки, но и дикие животные, например птицы и белки, считает Даллакян. В качестве положительного примера он привёл Калининградскую область, где для бездомных животных устраивают лежанки, будки, а местные жители с радостью подкармливают их. Также там есть даже уличные автоматы по раздаче корма.

Ранее сообщалось, что сотрудники приюта для животных районного совета Бурк-Шир в Австралии убили 15 собак, в том числе 10 щенков. Это произошло из-за введённых по стране COVID-ограничений.