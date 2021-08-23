В Австралии убили бездомных собак из-за COVID

Сотрудники приюта для животных районного совета Бурк-Шир в Австралии убили 15 собак, в том числе 10 щенков, так как из-за введённых по стране COVID-ограничений никто не смог их оттуда забрать. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

Инцидент произошёл в провинции Новый Южный Уэльс. Группу бездомных собак направили в приют, но до места назначения животные так и не добрались. Власти пытались защитить местных жителей от риска заражения коронавирусом и не дать волонтёрам из соседних районов приехать, чтобы забрать животных. Совет дважды связывался с волонтёрской организацией, которая обычно забирает щенков, но из-за ограничений никто не смог этого сделать.

Убийство бездомных собак встревожило зоозащитников. Отдел по делам местного самоуправления администрации штата расследует все обстоятельства случившегося.

Ранее в Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. В региональном Министерстве природных ресурсов и местном главке МВД уже заявили о начале расследования произошедшего.