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В Австралии убили бездомных собак из-за COVID

17:06, 23 августа 2021
В Австралии убили бездомных собак из-за COVID Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сотрудники приюта для животных районного совета Бурк-Шир в Австралии убили 15 собак, в том числе 10 щенков, так как из-за введённых по стране COVID-ограничений никто не смог их оттуда забрать. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

Инцидент произошёл в провинции Новый Южный Уэльс. Группу бездомных собак направили в приют, но до места назначения животные так и не добрались. Власти пытались защитить местных жителей от риска заражения коронавирусом и не дать волонтёрам из соседних районов приехать, чтобы забрать животных. Совет дважды связывался с волонтёрской организацией, которая обычно забирает щенков, но из-за ограничений никто не смог этого сделать.

Убийство бездомных собак встревожило зоозащитников. Отдел по делам местного самоуправления администрации штата расследует все обстоятельства случившегося.

Ранее в Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. В региональном Министерстве природных ресурсов и местном главке МВД уже заявили о начале расследования произошедшего.

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