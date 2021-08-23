В Австралии убили бездомных собак из-за COVID

Сотрудники приюта для животных районного совета Бурк-Шир в Австралии убили 15 собак, в том числе 10 щенков, так как из-за введённых по стране COVID-ограничений никто не смог их оттуда забрать. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.
Инцидент
Убийство бездомных собак встревожило зоозащитников. Отдел по делам местного самоуправления администрации штата расследует все обстоятельства случившегося.
Ранее в Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. В региональном Министерстве природных ресурсов и местном главке МВД уже заявили о начале расследования произошедшего.