Офис подразделения ПФР загорелся в Москве

https://static.news.ru/photo/89967e94-9df6-11eb-89f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы в четверг, 15 апреля, загорелся офис подразделения Пенсионного фонда России. Об этом журналистам сообщили представители столичных экстренных служб.

Офисное здание, где расположено подразделение ПФР в Москве, находится в юго-восточной части города на улице Южнопортовой. Размер горящего дома — 120 на 18 метров. Как уточнили в экстренных службах, в здании, где произошёл пожар, располагаются различные учреждения. Подразделение Пенсионного фонда — одно из них. По словам источника, в настоящий момент происходит горение кровли.

Также свой комментарий по поводу происшествия оставили в пресс-службе столичного МЧС.

В ходе тушения пожара спасён один человек, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, 13 апреля более 50 человек эвакуировали из административного здания на Профсоюзной улице в Москве из-за задымления. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах столицы.

В результате инцидента никто не пострадал.