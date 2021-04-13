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На юго-западе Москвы из здания эвакуировали 50 человек из-за задымления

22:22, 13 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Более 50 человек эвакуировали из административного здания на Профсоюзной улице в Москве из-за задымления. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах столицы.

Из административного здания на Профсоюзной улице, 112 эвакуировано более 50 человек из-за задымления. По предварительной информации, задымление случилось из-за перегрева системного оборудования у МГТС, офис которого расположен на первом этаже, — приводит ТАСС слова собеседника.

Отмечается, что на месте работают специалисты, которые выясняют точные причины произошедшего. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал NEWS.ru, возле аэродрома в Орешково на территории Калужской области неизвестные подожгли траву, в результате чего едва не произошёл крупный пожар. Как отметили местные жители, подобные инциденты случаются каждую весну.

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