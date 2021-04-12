Неизвестные едва не сожгли аэродром под Калугой

https://static.news.ru/photo/ac08970a-9b99-11eb-a9d2-96000091f725_660.jpg Фото: Аэродром Орешково/vk.com

Возле аэродрома в Орешково на территории Калужской области неизвестные подожгли траву, в результате чего едва не произошёл крупный пожар. Как отметили местные жители, подобные инциденты случаются каждую весну. Пресс-служба аэродрома отреагировала на поджог травы, назвав тех, кто это сделал, «дебилами, которые живут в Калужской области и маскируются под нормальных людей».

Как подчеркнули в руководстве гавани, они очень скрытны. Однако весной их болезнь проявляется отчётливее.

Больное сознание заставляет их брать в руки спички и идти в поля поджигать сухую траву. Пламя пожирает всё вокруг. Сгорают поля, леса, дома, государственные деньги... а дебилам всё мало, — написано на странице в Instagram аэродрома.

Руководство гавани также поблагодарило тех, кто помогает бороться с пожарами. Пользователи соцсети выдвинули свои версии того, почему поджоги происходят и как с ними бороться. Одни заявили, что проблема заключается в том, что земля вокруг аэродрома никому не принадлежит. Её стоит отдать для посадки — тогда пожаров не будет.

Кроме того, один из комментаторов подчеркнул, что поджоги устраивают не «дебилы», а «вредители», которые делают это сознательно. В пресс-службе аэродрома с этим мнением согласились и добавили, что этим гражданам просто отцы в детстве «давали мало ремня», пишет Ridus.

Как ранее передавал NEWS.ru, при тушении огня в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге погиб командир отделения пожарно-спасательной части. Его тело уже обнаружено.