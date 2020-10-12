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Офицер покончил с собой в здании университета Минобороны в столице

16:16, 12 октября 2020 19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В здании Военного университета Министерства обороны РФ на территории Москвы офицер высшего учебного заведения покончил с собой. Об этом рассказал источник в столичных правоохранительных органах.

Отмечается, что совершивший суицид военный находился в звании капитана первого курса адъюнктуры вуза. Офицер совершил самоубийство в здании университета, которое находится на Комсомольском проспекте в столице.

Капитан первого курса адъюнктуры Военного университета Минобороны покончил с собой в здании университета на Комсомольском проспекте в Москве, — цитирует сообщение ТАСС.

В настоящее время правоохранители выясняют причины произошедшего.

Как ранее писал NEWS.ru, девушка, учившаяся на втором курсе МПГУ, выпала с 14-го этажа общежития на проспекте Вернадского. На перилах балкона позднее были обнаружены следы крови, а в комнате погибшей — открытая бутылка шампанского и вещество коричневого цвета.

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