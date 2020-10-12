Офицер покончил с собой в здании университета Минобороны в столице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, учившаяся на втором курсе МПГУ, выпала с 14-го этажа общежития на проспекте Вернадского. На перилах балкона позднее были обнаружены следы крови, а в комнате — открытая бутылка шампанского и вещество коричневого цвета. Об этом 12 октября сообщили источники в столичных правоохранительных органах.

Отмечается, что полиция узнала о случившемся двумя днями ранее. По поступившей от правоохранителей информации, девушка выпала с 14-го этажа общежития, находящегося по следующему адресу: проспект Вернадского, дом 88, корпус 2,...