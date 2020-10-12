Офицер покончил с собой в здании университета Минобороны в столице

https://static.news.ru/photo/5c42ea4c-0c90-11eb-a638-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В здании Военного университета Министерства обороны РФ на территории Москвы офицер высшего учебного заведения покончил с собой. Об этом рассказал источник в столичных правоохранительных органах.
Отмечается, что совершивший суицид военный находился в звании капитана первого курса адъюнктуры вуза. Офицер совершил самоубийство в здании университета, которое находится на Комсомольском проспекте в столице.
Капитан первого курса адъюнктуры Военного университета Минобороны покончил с собой в здании университета на Комсомольском проспекте в Москве, — цитирует сообщение ТАСС.
В настоящее время правоохранители выясняют причины произошедшего.
Как ранее писал NEWS.ru, девушка, учившаяся на втором курсе МПГУ, выпала с 14-го этажа общежития на проспекте Вернадского. На перилах балкона позднее были обнаружены следы крови, а в комнате погибшей — открытая бутылка шампанского и вещество коричневого цвета.