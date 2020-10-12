Московская студентка выпала с 14-го этажа общежития МПГУ

https://static.news.ru/photo/1d811788-0c8c-11eb-a536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, учившаяся на втором курсе МПГУ, выпала с 14-го этажа общежития на проспекте Вернадского. На перилах балкона позднее были обнаружены следы крови, а в комнате — открытая бутылка шампанского и вещество коричневого цвета. Об этом 12 октября сообщили источники в столичных правоохранительных органах.

Отмечается, что полиция узнала о случившемся двумя днями ранее. По поступившей от правоохранителей информации, девушка выпала с 14-го этажа общежития, находящегося по следующему адресу: проспект Вернадского, дом 88, корпус 2, передаёт РИА Новости.

В настоящее время органы правопорядка уже начали проводить проверку по факту произошедшего.

Как ранее писал NEWS.ru, капитан яхты, с которым отправилась в открытое море 20-летняя студентка Лилия Бирулина, подтвердил свою причастность к исчезновению девушки.

По данным пресс-службы СК РФ по Республике Крым, изначально подозреваемый сообщал, что девушка пропала во время купания. Эксперты проверили судно, опросили мужчину на полиграфе и пришли к выводу, что Бирулина не подвергалась насилию.