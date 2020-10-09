Бизнесмен признался в причастности к пропаже студентки в Крыму

https://static.news.ru/photo/1f276c9e-0a2b-11eb-869c-fa163e074e61_660.jpg Фото: crim.sledcom.ru

Капитан яхты, с которым отправилась в открытое море 20-летняя студентка Лилия Бирулина, подтвердил свою причастность к исчезновению девушки.

По данным пресс-службы СК РФ по Республике Крым, изначально подозреваемый сообщал, что девушка пропала во время купания. Эксперты проверили судно, опросили мужчину на полиграфе и пришли к выводу, что Бирулина не подвергалась насилию.

В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к её спасению, — говорится в сообщении ведомства.

В СК сообщили, что подозреваемый дал признательные показания, однако допросы продолжаются. Следствие намерено возбудить ещё одно уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски и отрабатывают другие версии произошедшего.

Согласно данным «МК», молодым человеком пропавшей девушки является 43-летний предприниматель Пётр Шапиро.

Как писал NEWS.ru, Лилия Бирулина долгое время не выходила на связь с родственниками. Она пропала в Крыму 29 сентября. Девушка уехала кататься на яхте с мужчиной. С тех пор её не могут найти. Предположительно, спутник пропавшей является директором сети домов престарелых. Пользователи социальной сети Instagram написали, что в день пропажи девушки произошёл шторм.