Бизнесмен признался в причастности к пропаже студентки в Крыму

Капитан яхты, с которым отправилась в открытое море 20-летняя студентка Лилия Бирулина, подтвердил свою причастность к исчезновению девушки.
По данным пресс-службы СК РФ по Республике Крым, изначально подозреваемый сообщал, что девушка пропала во время купания. Эксперты проверили судно, опросили мужчину на полиграфе и пришли к выводу, что Бирулина не подвергалась насилию.
В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к её спасению, — говорится в сообщении ведомства.
В СК сообщили, что подозреваемый дал признательные показания, однако допросы продолжаются. Следствие намерено возбудить ещё одно уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски и отрабатывают другие версии произошедшего.
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Как писал NEWS.ru, Лилия Бирулина долгое время не выходила на связь с родственниками. Она пропала в Крыму 29 сентября. Девушка уехала кататься на яхте с мужчиной. С тех пор её не могут найти. Предположительно, спутник пропавшей является директором сети домов престарелых. Пользователи социальной сети Instagram написали, что в день пропажи девушки произошёл шторм.
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