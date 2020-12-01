Обнародованы подробности убийства фотомоделью своего мужа

https://static.news.ru/photo/68db84fe-33d6-11eb-a895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фотомодель из Подмосковья Лилия Судакова обвиняется в убийстве своего мужа. Стали известны подробности случившегося.

Пара в последнее время проживала в Санкт-Петербурге — именно там и произошёл инцидент. Как сообщает «Фонтанка», в семье часто возникали конфликты, причиной которых якобы была неверность и агрессивное поведение 28-летнего Сергея. Его 25-летняя гражданская жена неоднократно жаловалась на него. Следствие предполагает, что во время очередной ссоры она схватилась за нож, чтобы защититься от мужчины, угрожавшего ей.

Существуют и другие версии случившегося. Так, не исключается, что ссора произошла из-за неверности мужа. СМИ сообщали, что он привёл в квартиру девушку и стал с ней флиртовать в присутствии супруги. Произошла ссора, Лилия ушла на кухню, но Сергей догнал её и стал избивать, в результате она ударила мужчину ножом.

Мать фотомодели поясняет, что муж её дочери испытывал проблемы с алкоголем — и даже честно предупреждал Судакову об этом в начале их отношений. И в роковой вечер, по словам женщины, он мог быть нетрезв. Она полагает, что он сам её спровоцировал.

Потом, когда она стояла на кухне с ножом и делала салат, он начал кричать на неё и повторять: «Ты хочешь меня убить?» — цитирует мать Судаковой MK.RU.

После этих слов он начал избивать девушку, и она не глядя отмахнулась от него ножом, случайно нанеся ранение, которое оказалось смертельным. Мать Лилии признаётся, что не представляет, как выручать дочь из этой ситуации. Тем временем, Судаковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее NEWS.ru писал, что о Судаковой рассказала её подруга. Она назвала фотомодель «девушка-космос», отметив, что с ней порой было нелегко общаться.