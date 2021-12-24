«Незваный гость из Украины»: Поклонская о попытке проникнуть в её дом

Посол России в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что в её дом в Крыму пытался проникнуть неизвестный гражданин Украины. По словам Поклонской, в это время она с дочерью находилась внутри. Местные правоохранители не увидели состава преступления в действиях мужчины, но отправили его на родину.

Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле, это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме, — написала Поклонская в Instagram-аккаунте.

Она добавила, что полиция предварительно не нашла состава преступления в действиях мужчины, однако он был отправлен на территорию Украины.

Ранее украинское бюро Интерпола отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск. Как заявили в ведомстве, это противоречит уставу Интерпола, так как является вмешательством политического, военного, религиозного или расового характера.

Ходатайство о задержании экс-прокурора Крыма для избрания ей меры пресечения в виде ареста по обвинению в госизмене удовлетворил Киевский апелляционный суд. О намерении добиваться экстрадиции российского посла из Кабо-Верде заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он также пообещал Поклонской «никогда не оставлять её в покое».