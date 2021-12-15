Укрбюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск Поклонскую

Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск бывшего прокурора Крыма и нынешнего посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую, говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос издания «Украинские новости». Отмечается, что объявление её в розыск противоречит уставу Интерпола, так как является вмешательством политического, военного, религиозного или расового характера.

Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск, — говорится в опубликованном ответе.

Отмечается, что МВД отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск, поскольку это будет противоречить ст. 3 Устава Интерпола, которая гласит, что организации запрещается осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании экс-прокурора Крыма для избрания ей меры пресечения в виде ареста по обвинению в госизмене, передаёт пресс-служба суда. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен добиваться экстрадиции Поклонской из африканской республики, где она является послом.