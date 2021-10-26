Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная на должность посла России в Кабо-Верде, отреагировала на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «никогда не оставлять её в покое». Она с иронией заметила, что тоже «никогда их не забудет» и помнит тех, кто превратил развивавшуюся Украину в руины. Об этом пишет РИА Новости.

Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине, и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руины, — сказала она.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter-аккаунте заявлял, что власти страны «никогда не оставят Поклонскую в покое». Дело касается её экстрадиции после назначения послом в Кабо-Верде.

О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим её в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД, — писал он.

Ранее экс-замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что Киев может начинать готовить документы для экстрадиции Поклонской после её назначения послом в африканскую страну. В свою очередь пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко отметил, что власти уже обратились к руководству Кабо-Верде по поводу «преступной деятельности» нового посла. Власти Украины обвиняют Поклонскую в государственной измене из-за работы в Крыму.

Сама же Поклонская ранее заявила, что Украина как субъект международных отношений должна уважать другие страны и действовать в рамках закона. По её словам, риторика, используемая Киевом, говорит о том, что республика публично пренебрегает нормами международного права.