Поклонская отреагировала на угрозы Украины экстрадировать её из Кабо-Верде

Бывший депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, назначенная на должность посла России в Кабо-Верде, отреагировала на угрозы Украины экстрадировать её из африканской республики.

Украина как субъект международных отношений имеет не только права, но и несёт обязанности, среди которых обязанность уважать другие страны и действовать в рамках закона. В соответствии с положениями Венской конвенции народы всех стран с древних времен признают статус дипломатических агентов, — заявила Поклонская в беседе с РБК.

Она также подчеркнула, что риторика, используемая Украиной, говорит о том, что республика публично пренебрегает нормами международного права.

Ранее экс-замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что Киев может начинать готовить документы для экстрадиции Поклонской после её назначения послом в африканскую страну. В свою очередь, пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко отметил, что власти уже обратились к руководству Кабо-Верде по поводу «преступной деятельности» вновь назначенного посла. В частности, Поклонскую обвинили в государственной измене из-за работы в Крыму.