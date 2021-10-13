Украина намерена добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде
Александр Чеков
Александр Чеков
17:56, 13 октября 2021
Наталья ПоклонскаяФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Украина может начинать готовить документы на экстрадицию бывшего прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской после её назначения послом России в Республике Кабо-Верде. Киев обвиняет её в государственной измене. Об этом заявил бывший заместитель генпрокурора республики Гюндуз Мамедов в Twitter.
13 октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде.
Хорошая новость для Министерства юстиции Украины и не очень – для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию назначенной госпожи «посла», — написал Мамедов.
Отреагировали на назначение Поклонской и в МИД Украины. Там напомнили, что бывший прокурор Крыма разыскивается за государственную измену и находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.
Спрятаться не выйдет, даже в Африке, — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД Украины Олега Николенко.
Он добавил, что представители министерства уже обратились к властям Кабо-Верде с «вопросом о преступной деятельности гражданки Поклонской».
Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «максимальных санкциях» в отношении бывших чиновников страны. В списке оказались бывший президент Украины Виктор Янукович, нынешний глава Крыма Сергей Аксёнов, экс-премьер Украины Николай Азаров и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская.