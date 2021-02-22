На юго-востоке Москвы пенсионер угрожает взорвать жилой дом

На юго-востоке Москвы пенсионер угрожает взрывом жилого дома. На место прибыли сотрудники экстренных служб.
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Отмечается, что пожилой мужчина имеет проблемы психиатрического характера. Ранее, по данным источника, он проходил лечение в специализированной больнице.
К дому прибыли полицейские, сотрудники МЧС и медики. Спасатели и представители полиции приступили к вскрытию двери в квартиру.
Ранее NEWS.ru писал, что три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном жилом доме в Ростовской области. Среди раненых двое мужчин и один подросток.
Инцидент произошёл на хуторе Молаканском в Красносулинском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Все пострадавшие доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.