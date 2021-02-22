На юго-востоке Москвы пенсионер угрожает взорвать жилой дом

https://static.news.ru/photo/4a93337c-751f-11eb-a1e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы пенсионер угрожает взрывом жилого дома. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Как передаёт РЕН ТВ, инцидент произошёл на Душинской улице. Очевидцы сообщают, что злоумышленником на самом деле является 78-летний жилец одной из квартир, который заперся там и не выходит в течение нескольких дней.

Отмечается, что пожилой мужчина имеет проблемы психиатрического характера. Ранее, по данным источника, он проходил лечение в специализированной больнице.

К дому прибыли полицейские, сотрудники МЧС и медики. Спасатели и представители полиции приступили к вскрытию двери в квартиру.

Ранее NEWS.ru писал, что три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном жилом доме в Ростовской области. Среди раненых двое мужчин и один подросток.

Инцидент произошёл на хуторе Молаканском в Красносулинском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Все пострадавшие доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.