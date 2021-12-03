На шахте в Свердловской области произошёл горный удар

На шахте «Черёмуховская-Глубокая» в Свердловской области зафиксировали горный удар. Это явление сопровождается выбросом пород в шахту, сильными хлопком и потоком воздуха. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Зарегистрирована сейсмическая активность — «горный удар» на шахте «Черёмуховская-Глубокая» ОАО «СУБР». Информации о пострадавших не поступало, — сказали в ведомстве.

Шахта продолжает работу в штатном режиме. Подразделения военизированных горноспасательных частей не привлекались для устранения последствий произошедшего. Нанесло ли природное явление какой-либо материальный ущерб шахте и в каком размере — не уточняется.

Горный удар — внезапное разрушение прилегающей к подземной выработке части породы из-за тектонических напряжений. В районах, где повышенная сейсмическая активность, такие явления встречаются достаточно часто.

Шахта «Черёмуховская-Глубокая» находится в посёлке Черёмухово недалеко от Североуральска. Принадлежит ОАО «Североуральский бокситовый рудник», входящему в РУСАЛ. Глубина шахты составляет 1550 метров.

Ранее на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла авария на глубине 250 метров. На момент взрыва метана 25 ноября и последовавшего затем задымления под землёй находились 285 человек. Большую часть людей удалось вывести. В результате ЧП погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей.