Десять человек пострадали в результате задымления на шахте в Кузбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На московском рынке «Садовод» произошла массовая драка. Как сообщил Telegram-канал Baza, конфликт возник между гражданами Китая и Таджикистана. Пострадал грузчик. Мужчина обратился в больницу за помощью и намерен написать заявление на нападавших в полицию.

Как рассказал сам пострадавший, его тележка помешала работникам рынка, началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В результате на грузчика напали сразу несколько китайцев. Один из них достал нож...