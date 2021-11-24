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Десять человек пострадали в результате задымления на шахте в Кузбассе

06:45, 25 ноября 2021
Десять человек пострадали в результате задымления на шахте в Кузбассе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Десять человек пострадали в результате задымления на шахте в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб. Инцидент произошёл на шахте «Листвяжная» в городе Белово. По предварительным данным, пострадали десять человек.

Как рассказал собеседник агентства, на место происшествия выехали несколько отделений горноспасателей.

Также сообщается, что в момент задымления в шахте находились 287 человек. Идёт эвакуация.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на шахте «Абайская» в Карагандинской области Казахстана произошёл выброс метана. В результате происшествия погибли шесть шахтёров, ещё двое получили повреждения.

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