Десять человек пострадали в результате задымления на шахте в Кузбассе

Десять человек пострадали в результате задымления на шахте в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб. Инцидент произошёл на шахте «Листвяжная» в городе Белово. По предварительным данным, пострадали десять человек.
Как рассказал собеседник агентства, на место происшествия
Также сообщается, что в момент задымления в шахте находились 287 человек. Идёт эвакуация.
Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на шахте «Абайская» в Карагандинской области Казахстана произошёл выброс метана. В результате происшествия погибли шесть шахтёров, ещё двое получили повреждения.