https://static.news.ru/photo/ca84759a-3066-11ea-bc2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В России в 2019 году заблокировали около 21 тысячи сайтов с информацией о наркотиках. Большая их часть имела «зарубежную прописку».

Установлено, что значительное количество веб-ресурсов размещено на технических площадях хостинг-компаний, расположенных за пределами РФ, — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

По статистике министерства, в период с января по ноябрь 2019 года в РФ зафиксировано около 177 тысяч преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков.

Как ранее писал NEWS.ru, комитет Госдумы РФ по безопасности во время весенней сессии собирается сделать приоритетным рассмотрение законопроекта о штрафах за пропаганду наркотиков в Интернете.