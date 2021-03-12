Мужчина выпал из окна горящего НИИ в Екатеринбурге во время пожара

https://static.news.ru/photo/dd8eac14-8317-11eb-ba7a-96000091f725_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

В Екатеринбурге во время пожара в Центральном НИИ металлургии и материалов погиб мужчина. Он выпал из окна горящего здания на пятом этаже и скончался.

По данным сайта телеканала «360», действия заблокированного огнём 63-летнего сотрудника предприятия были жестом отчаяния: он пытался спастись от жара пламени и едкого дыма.

По имеющейся информации, погибший являлся начальником отдела экспертиз.

Пожар в здании НИИ по улице Студенческой произошёл утром 12 марта. Загорелось офисное помещение на пятом этаже. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

В ходе ликвидации огня спасатели эвакуировали из здания около 200 человек. Однако погибший впоследствии мужчина не смог дождаться помощи.

Ранее в Омске, как писал NEWS.ru, пожар вызвал обрушение кровли в промышленном здании.