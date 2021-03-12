Мужчина выпал из окна горящего НИИ в Екатеринбурге во время пожара

В Екатеринбурге во время пожара в Центральном НИИ металлургии и материалов погиб мужчина. Он выпал из окна горящего здания на пятом этаже и скончался.
По данным сайта телеканала «360», действия заблокированного огнём 63-летнего сотрудника предприятия были жестом отчаяния: он
По имеющейся информации, погибший являлся начальником отдела экспертиз.
Пожар в здании НИИ по улице Студенческой произошёл утром 12 марта. Загорелось офисное помещение на пятом этаже. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
В ходе ликвидации огня спасатели эвакуировали из здания около 200 человек. Однако погибший впоследствии мужчина не смог дождаться помощи.
Ранее в Омске, как писал NEWS.ru, пожар вызвал обрушение кровли в промышленном здании.