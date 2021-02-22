Москвич задержан после прыжков на крыше полицейской машины

https://static.news.ru/photo/ec6b3e38-75bf-11eb-aa58-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы задержан мужчина, прыгавший на полицейской машине. Он доставлен в больницу.

Как сообщает ФАН, происшествие зафиксировано в центре Москвы у здания ФСБ. На улице Большая Лубянка 34-летний мужчина залез на крышу служебного автомобиля и прыгал на ней, оставив вмятины и сколы. Его забрал наряд скорой психиатрической помощи, мужчину доставили в столичную Инфекционную клиническую больницу № 2.

Уточняется, что полиция проводит проверку по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства, побудившие задержанного москвича забраться на крышу служебной машины.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник ритуального агентства в Нижнем Тагиле в ходе застолья зарезал человека и спрятал его труп в чужой могиле. Мужчину задержали, в отношении него возбудили дело по статье 11 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».