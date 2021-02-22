Москвич задержан после прыжков на крыше полицейской машины

В центре Москвы задержан мужчина, прыгавший на полицейской машине. Он доставлен в больницу.
Как сообщает ФАН, происшествие
Уточняется, что полиция проводит проверку по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства, побудившие задержанного москвича забраться на крышу служебной машины.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник ритуального агентства в Нижнем Тагиле в ходе застолья зарезал человека и спрятал его труп в чужой могиле. Мужчину задержали, в отношении него возбудили дело по статье 11 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».