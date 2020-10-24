Ритуальщик из Нижнего Тагила убил человека и спрятал труп в чужой могиле

https://static.news.ru/photo/5e40b058-178b-11eb-8589-fa163e074e61_660.jpg Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Сотрудника ритуального агентства в Нижнем Тагиле обвиняют в убийстве и сокрытии трупа в чужой могиле. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 12 октября, когда 44-летний сотрудник одного из ритуальных агентств города и его приятель пригласили незнакомца выпить. В ходе застолья возник конфликт. По версии следствия, обвиняемый нанёс несколько ударов ножом незнакомому мужчине. Первоначально раны не были смертельными, но подозреваемый не стал вызывать скорую помощь, боясь ответственности. Когда свидетель ушёл, а потерпевший умер, он решил избавиться от тела, сообщает ТАСС.

Обвиняемый решил сокрыть тело, он подъехал к подъезду на транспортном средстве агентства ритуальных услуг, после чего, дождавшись момента, когда за его действиями никто не будет наблюдать, перенёс тело погибшего мужчины в машину и вывез на кладбище одного из населённых пунктов Пригородного района, — цитирует агентство сообщение регионального управления СК.

В ведомстве отметили, что обвиняемый закопал тело потерпевшего на одном из заброшенных захоронений. В его отношении заведено дело по статье 11 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как писал NEWS.ru, внучка пенсионера, которого ранее «похоронили» в Кемеровской области, объяснила, почему они сразу не опознали своего дедушку. Дело в том, что гроб был закрыт в целях эпидбезопасности, так как считалось, что человек умер от COVID-19, а с документами вышла неразбериха.