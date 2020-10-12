Семья «воскресшего» в Кузбассе пенсионера не знает, кто был в гробу

https://static.news.ru/photo/138ecc10-0c74-11eb-b303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внучка пенсионера, которого ранее «похоронили» в Кемеровской области, объяснила, почему они сразу не опознали своего дедушку. Дело в том, что гроб был закрыт в целях эпидбезопасности, так как считалось, что человек умер от COVID-19, а с документами вышла неразбериха.

Инцидент произошёл в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого округа. Мужчина жил в интернате для инвалидов. В какой-то момент семье сообщили, что их родственник заболел коронавирусом, а потом уведомили о его кончине.

Однако после похорон последовал очередной звонок из соцучреждения. Оказалось, родственник жив и здоров, а медики, судя по всему, перепутали двух дедушек.

Теперь родные не знают, кого именно захоронили в семейной могиле, и было ли вообще тело. Они возмущены халатностью и будут требовать компенсации.

Во-первых, нам нужно восстановить документы, во-вторых — найти тех, кто виновен в этой ситуации. И, естественно, [компенсировать] наши моральные и материальные затраты. Это же не мебель привезли, напутали, — объяснила телеканалу «360» внучка пожилого мужчины.

Ранее в Омске, как писал NEWS.ru, семья пожилой пациентки с коронавирусом лишь без малого месяц спустя узнала о смерти родственницы. Всё это время в справочной, куда с трудом удавалось дозвониться, дежурно отвечали, что состояние женщины стабильно тяжёлое.