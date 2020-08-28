Умершую в больнице Омска пенсионерку похоронили втайне от родственников

https://static.news.ru/photo/65c29670-e932-11ea-ab19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Омске семья пожилой пациентки с коронавирусом лишь без малого месяц спустя узнала о смерти родственницы. Всё это время в справочной, куда с трудом удавалось дозвониться, дежурно отвечали, что состояние женщины стабильно тяжёлое.

К моменту, когда правда вскрылась, пенсионерку успели похоронить, её тело было предано земле как невостребованное сообщают «Сибирь.Реалии» со ссылкой на внучку умершей Яну Милюк.

Пенсионерка была госпитализирована в городскую больницу скорой медицинской помощи № 2 ещё 17 июля. Из-за диагноза в палату к женщине никого не пускали, а информацию сказали получать в справочной. 26 числа женщина скончалась, но семью об этом не оповестили.

26 августа маме окольными путями удалось раздобыть номер сотрудницы терапевтического отделения — так мы узнали, что бабушка умерла 31 июля, а 18 августа её уже захоронил «Комбинат специальных услуг», — рассказала Милюк.

Она утверждает, что в медицинской карте бабушки были указаны телефоны близких. Кроме того, пациентку забирали из дома, так что у врачей должен был сохраниться домашний адрес. Однако заместитель главврача больницы Татьяна Филатенкова заявила сыну умершей, что «была не в курсе ситуации», а лечащий врач — что никаких контактов в истории болезни не оказалось.

При этом документ родственникам пришлось искать — в больнице его не оказалось, там заявили, что он хранится в морге медсанчасти № 4. Там выдать что-либо родному мужчине отказались, и лишь под натиском близких погибшей признали, что история болезни у них всё-таки имеется. Официальный отказ выдать историю болезни так и не предоставили.

В министерстве здравоохранения Омской области между тем уверяют, что сотрудники больницы долгое время пытались дозвониться до родственников пациентки, однако не смогли это сделать. В итоге тело похоронили как невостребованное, как предусматривает регламент.

Тем не менее, региональный Минздрав поручил главврачу больницы провести внутреннюю проверку.

Ранее в Курской области, как писал NEWS.ru, скончалась пожилая жительница, которая «воскресла» в морге после ошибочной констатации смерти. Второй раз, уже по-настоящему, она умерла спустя несколько дней после инцидента.