«Воскресшая» в морге под Курском пенсионерка скончалась

https://static.news.ru/photo/992cf688-e20a-11ea-8e94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая жительница Курской области, которая «воскресла» в морге после ошибочной констатации смерти, скончалась спустя несколько дней после инцидента — вечером 18 августа. Об этом сообщили представители региональной администрации.

Информация о 81-летней женщине, которая очнулась в морге Горшеченской центральной районной больницы, сначала появилась в областных СМИ. Отмечалось, что после операции на протяжении получаса пенсионерка не подавала признаков жизни. После этого врачи решили, что бабушка умерла, и отправили её в морг.

Позднее стало известно, что произошедшее крайне негативно отразилось на состоянии здоровья пенсионерки, которая к тому же очень неудачно упала в морге. Сам инцидент привёл к проверкам в больнице, в частности со стороны СК. Сенатор от региона Валерий Рязанский сообщал, что главврача Романа Кондратенко уволили. Однако именно эта информация впоследствии была опровергнута бухгалтерией медучреждения.

Сама бабушка находилась в Курской областной клинической больнице. Врачи оценивали её состояние как стабильно тяжёлое. Через некоторое время в администрации сообщили, что она умерла.

Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины, — цитирует сообщение РИА Новости.

Областные власти подчеркнули, что проверка продолжается. Её результаты будут оглашены позднее.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Санкт-Петербурга, умерший в Мариинской больнице, до этого сам попросил выпустить его из стационара, хотя медики его отговаривали. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.